Viterbese, dopo quella in difesa arriva l’emergenza a centrocampo

Sport - Calcio - Serie C - Su otto centrali in rosa solo due sono effettivamente disponibili - Calabro spera almeno nel recupero di Besea

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – La bella vittoria col Teramo crea più di un problema al centrocampo della Viterbese.

In vista dei prossimi impegni il reparto mediano si ritrova con gli uomini contati, nonostante gli otto centrali attualmente in rosa.

Domenica pomeriggio, infatti, Besea è stato costretto a cedere il posto ad Antezza per il problema legato alla pubalgia mentre Sibilia, entrato contemporaneamente per Simonelli, ha abbandonato il campo dopo 25 minuti per una botta alla spalla che si è rivelata molto più grave del previsto: per lui frattura scomposta della clavicola e almeno sei settimane ai box.

I due stop si aggiungono a quelli annosi di De Falco, Palermo e Corinti e quello più breve, ma pur sempre considerevole, di Bezziccheri, che sta curando in maniera definitiva il problema al ginocchio che ultimamente non gli ha permesso di esprimersi al meglio.

La conseguenza è che Calabro potrebbe affrontare la Vibonese con i soli Antezza e Bensaja a disposizione, anche se in settimana farà di tutto per recuperare almeno Besea. Non è da escludere, come successo con la difesa, la preparazione di una soluzione di emergenza che prevede l’adattamento di un giocatore più offensivo in posizione arretrata (o accentrata).

Più abbondanza invece sugli esterni e negli altri reparti, con la difesa senza assenze e l’attacco privo di Volpe ma con un Molinaro in forma super che si candida nuovamente a ricevere una maglia da titolare: dopo la doppietta del Rocchi per il tecnico salentino sarà difficile tenerlo fuori.

La squadra torna ad allenarsi oggi al Vincenzo Rossi del Pilastro.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

25esima giornata

domenica 9 febbraio

Rieti – Catanzaro 1-4 (sabato)

Casertana – Bisceglie 0-0

Rende – Paganese 0-0

S. Leonzio – Potenza 4-1

Picerno – Vibonese 0-0

V. Francavilla – Avellino 1-1

Monopoli – Bari 2-2

Cavese – Catania 0-1

Viterbese – Teramo 2-0

Reggina – Ternana (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 51 25 14 9 2 45 19 26 Ternana 48 24 14 6 4 34 20 14 Monopoli 48 25 15 3 7 34 20 14 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 41 25 12 5 8 39 27 12 Teramo 37 25 10 7 8 27 26 1 Catania 36 25 10 6 9 34 36 -2 Viterbese 35 25 10 5 10 33 31 2 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 31 25 7 10 8 31 28 3 Casertana 30 25 6 12 7 30 30 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Vibonese 29 25 6 11 8 39 30 9 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 25 3 10 12 19 34 -15 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 S. Leonzio 16 25 3 7 15 24 43 -19 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

Condividi la notizia:











11 febbraio, 2020