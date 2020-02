Vola in Canada la musica dei viterbesi Viti e Seccafieno

Cultura - Continua il tour mondiale dello spettacolo Trumpet Rhapsody

Viterbo – Altra prestigiosa tappa per il duo, vanto della comunità viterbese a livello mondiale. Gli artisti conterranei Luca Seccafieno e Fabrizio Viti si esibiranno in Canada il prossimo 5 febbraio, invitati dall’Istituto Italiano di Cultura di Toronto.

Nella più importante metropoli canadese i due musicisti porteranno in scena il loro programma Trumpet Rhapsody in un’altra tappa del tour mondiale che li ha visti già protagonisti in alcune delle sale più prestigiose del pianeta terra: la Carnegie Hall di New York, tempio mondiale della musica e teatro di storiche prime assolute (Un Americano a Parigi di George Gershwin, solo per citarne una), l’Opera House di Sydney, patrimonio dell’Umanità e simbolo dell’intero continente australiano, e più volte al Parco della Musica di Roma, gioiello architettonico nato dal genio di Renzo Piano per rappresentare l’orgoglio della musica italiana nel mondo.

I due artisti provengono da un periodo molto intenso e ricco di soddisfazioni: Seccafieno è stato recentemente invitato dal Teatro dell’Opera di Roma come prima tromba per il Lago dei cigni di Tchaikovsky mentre Viti, insieme al Bruno Maderna Ensemble di cui fa parte, si è esibito al teatro Palladium di Roma per la prima assoluta di “Colazione di lavoro” di Matteo d’Amico con testo e voce recitante di Greg, e successivamente si è recato a Parigi per un altro appuntamento di prestigio internazionale organizzato dall’Istituto Ungherese di Cultura sulla musica contemporanea italiana ed ungherese, alla presenza di musicisti che nella città francese hanno contribuito a creare la nuova musica nel secondo dopoguerra.

Silvio Cappelli

2 febbraio, 2020