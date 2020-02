Volano gli ascolti di Sanremo, ieri quasi 10 milioni di telespettatori

Televisione - La seconda serata condotta da Amadeus tocca il 53,3% di share

Sanremo – Quasi 10 milioni di telespettatori: 9 milioni 962mila pari al 53,3% di share. Gli ascolti di Sanremo volano.

Ancora meglio dei 9 milioni 144mila spettatori (47,3%) che incassò Baglioni alla sua seconda serata dell’anno scorso. la media migliore l’ha fatta soltanto Pippo Baudo, nel 1995, con il 65,42%.

Pur scontando un calo fisiologico in valori assoluti rispetto alla prima serata (che ha fatto segnare in media 10 milioni 58mila spettatori), la seconda serata del festival – durata fino all’1.43 – cresce di un punto di share (al debutto 52.2%). La prima parte ha avuto 12 milioni 841mila con il 52.5% di share; la seconda, 5 milioni 451mila con il 56.1%. Un anno fa la prima parte della seconda serata del festival di Claudio Baglioni aveva ottenuto 10 milioni 959mila spettatori con il 46.4%; la seconda 5 milioni 260 mila con il 52%.

Ieri sera, sul palco dell’Ariston, è stato ricordato anche Fabrizio Frizzi, che proprio il 5 febbraio avrebbe compiuto 62 anni. Standing ovation per lui. Tutti in piedi anche per Massimo Ranieri e Tiziano Ferro, che hanno duettato sulle note di Perdere l’amore. Tanti applausi anche per Zucchero, Gigi D’Alessio e i Ricchi e poveri.

Toccante anche la storia di Paolo Palumbo, 22enne malato di Sla, che con una voce elettronica racconta la sua lotta contro la malattiae l’importanza di non arrendersi.

6 febbraio, 2020