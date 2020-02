Volley Castiglione, donati quasi 500 euro all’ospedale di Orvieto

Sport - Pallavolo - La somma, raccolta durante il triangolare di ieri, servirà all'acquisto di attrezzature sanitarie

Castiglione in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Sport e solidarietà a Castiglione in Teverina.

Domenica 9 febbraio alle 16 nella palestra comunale si è svolta una manifestazione sportiva con finalita benefiche organizzata dalla Castiglione volley in collaborazione con la Orvieto volley academy e con il patrocinio del comune di Castiglione in Teverina.

Il torneo triangolare, che prevedeva squadre in maschera nel pieno dello spirito carnevalesco del periodo, ha visto la palestra riempirsi di tantissime persone accorse per trascorrere un pomeriggio in allegria e gustando sprazzi di ottimo livello agonistico che testimonia il buon lavoro che la neo costituita società locale sta svolgendo.

I dirigenti della Volley Castiglione e ogni atleta partecipante al torneo si sono autorizzati mettendo a disposizione un totale di 485,35 euro da destinare in beneficenza all’ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto per l’acquisto di attrezzature sanitarie.

Sono intervenuti all’evento anche il sindaco Leonardo Zannini e il parroco don Alfredo Cento i quali, nei saluti di rito, si sono soffermati anche su tematiche importanti che riguardano il mondo giovanile di drammatica attualità come il cyberbullismo. Un momento conviviale offerto dalla Volley Castiglione ha concluso questo bel pomeriggio di sport e solidarietà.

Giuliana Tardani

Presidente Us Castiglione volley

10 febbraio, 2020