Volley club Orte, con Genzano è in campo mezza salvezza

Sport - Pallavolo - Serie B - Sfida decisiva per i biancorossi, che però devono rinunciare a Moscatiello, Renzetti, Di Muzio, Sgrazzutti e Coluccia - Turno di riposo per la capolista Scarabeo Civita Castellana

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – Per il Volley club Orte il giorno della verità arriva con mezza squadra fuori uso.

Oggi alle 19 al Palatevere, nella sfida contro la Bcc Colli Albani Genzano, la squadra di coach Di Marco si gioca uno scontro-salvezza che, in caso di vittoria, potrebbe mettere al sicuro in maniera quasi definitiva la classifica. Ma lo fa con ben cinque titolari infortunati.

Oltre ai lungodegenti Moscatiello e Renzetti, sarà certamente out anche Di Muzio, mentre Coluccia e Sgrazzutti sono in forte dubbio per infortuni riportati in allenamento. Un’autentica falcidia.

Genzano e Orte sono separati da quattro punti. I romani, terzultimi, attualmente sarebbero condannati alla retrocessione, ma vengono da due vittorie consecutive e hanno il morale a mille.

Anche l’Orte ha vinto le ultime due partite (contro Sassari e Roma 7) e sembrava essersi ritrovato dopo il forfait di Renzetti. Battere il Genzano consentirebbe ai biancorossi di volare a +7 sulla zona retrocessione e mettere, quindi, una seria ipoteca sulla salvezza. Ma adesso, con questa sfilza di nuovi forfait, per vincere oggi servirà una vera impresa.

In cima alla classifica, la Scarabeo Civita Castellana si riposa dopo il tour de force delle ultime settimane, che l’ha vista impegnata anche in coppa Italia. I rossoblù hanno 6 punti di vantaggio sulla Lazio e sono quindi sicuri di uscire da questa giornata ancora da leader, ma sperano in un passo falso delle inseguitrici per ripartire con ancora più slancio nella corsa ai playoff.

Serie B girone F – Giornata 16

Orte Genzano Sassari Anguillara Roma 7 Cus Cagliari Lazio Virtus San Gaetano Isola Sacra La Maddalena Sarroch Fenice RIPOSA Scarabeo Civita Castellana

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 35 2 Lazio 29 3 Sarroch 28 4 Cus Cagliari 27 5 Isola Sacra Fiumicino 25 6 Amin 21k Roma 7 23 7 Fenice Roma 21 8 Us Garibaldi La Maddalena 20 9 Orte 20 10 Anguillara 19 11 Bcc Colli Albani Genzano 16 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 1

Condividi la notizia:











22 febbraio, 2020