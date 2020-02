I volontari della croce rossa di Carbognano, Caprarola e Fabrica di Roma festegiano 25 anni di attività

Cronaca - Nella chiesa San Pietro Apostolo di Carbognano è stata celebrata la santa messa e sono stati consegnati gli attestati di merito

Viterbo – Domenica 9 febbraio i volontari della croce rossa del comitato di Carbognano, Caprarola e Fabrica di Roma hanno festeggiato 25 anni di attività.

Nella chiesa San Pietro Apostolo di Carbognano è stata celebrata la santa messa al termine della quale sono stati consegnati gli attestati di merito a coloro che hanno compiuto 25 o 15 anni di volontariato. Sono intervenuti il presidente regionale Cri Adriano De Nardis, il sindaco di Carbognano Agostino Gasbarri, il sindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi che hanno voluto rinnovare il loro sostegno alle attività della Cri sottolineando l’importanza sociale del ruolo del volontariato.

In precedenza, presso la splendida cornice del rinnovato teatro comunale don Paolo Stefani di Caprarola erano convenuti circa 120 ragazzi delle scuole medie di Caprarola, Carbognano e Fabrica di Roma che, accogliendo l’invito del comitato, avevano presentato i loro lavori sul tema del volontariato.

Si è trattato di elaborati in forma libera (scritta, grafica, video, foto) nei quali i giovani hanno espresso la loro visione del mondo del volontariato, frutto di una riflessione compiuta sotto la guida dei loro insegnanti al fine di sensibilizzare i più giovani e richiamare la loro attenzione su chi impegna il proprio tempo e le proprie capacità per portare un aiuto a quel prossimo che ne ha più bisogno in nome del principio di umanità che costituisce un valore fondamentale nell’azione della Cri.

Alla presenza del sindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi, che ha fatto gli onori di casa, delle dirigenti scolastiche Ottaviani e De Angelis, del presidente del comitato Cri Maurizio Passini, gli studenti hanno esposto e commentato i loro lavori, dimostrando che lo spunto offerto è stato utile per conoscere meglio i vari aspetti di un mondo che per essi costituisce forse nella maggior parte dei casi una scoperta di cui tenere conto anche nelle proprie future scelte personali.

Al termine della manifestazione, la Cri ha consegnato alle scuole dei riconoscimenti e delle valigette-kit di primo soccorso da posizionare nelle tre sedi scolastiche.

10 febbraio, 2020