“A volte ritornano”, il prossimo ospite è Michele Reticcioli

Viterbo - Lunedì 17 febbraio al'ex studente del liceo Ruffini terrà il seminario "Quantum materials: videogiochiamo con palle e molle"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 17 febbraio alle 14,30 nell’aula magna del liceo scientifico Ruffini si terrà il sesto incontro della quinta edizione del progetto “A volte ritornano”.

A parlare della propria attività di ricerca sarà Michele Reticcioli, ex studente del liceo Ruffini.

Michele Reticcioli, dopo essersi diplomato al liceo Ruffini, ha conseguito la laurea triennale in fisica e poi la laurea specialistica in fisica dei materiali all’università dell’Aquila. Ha infine conseguito il Phd in fisica all’università di Vienna dove oggi è university assistant.

La sua attività di ricerca è focalizzata nell’applicazione e sviluppo di metodi computazionali per lo studio delle proprietà quantistiche in materiali rilevanti nel campo tecnologico contemporaneo.

Michele Reticcioli terrà dunque un seminario dal titolo “Quantum materials: videogiochiamo con palle e molle”. Il seminario presenterà gli aspetti principali della meccanica quantistica e della sua applicazione per lo studio di proprietà fisiche e chimiche nei materiali. Alcuni problemi pratici saranno proposti durante il seminario: il pubblico sarà guidato verso la risoluzione di questi problemi, attraverso l’applicazione di metodi computazionali quotidianamente utilizzati dai ricercatori in tutto il mondo.

L’incontro è rivolto, oltre ai ragazzi delle classi quinte, anche a chiunque, studente e non, sia interessato alla scienza ed alla ricerca.

11 febbraio, 2020