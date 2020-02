Roma - Matteo Renzi all'assemblea di Italia Viva - La risposta di Bonafede: "Non accetto ricatti e minacce da nessuno"

Roma – “Votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione”.

Dal palco della prima assemblea di Italia Viva Matteo Renzi parla di prescrizione e si rivolge direttamente al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

“Fermati finché sei in tempo – afferma l’ex premier – perché in parlamento noi votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione”.

E ancora: “Patti chiari amicizia lunga, non dite che non ve lo avevamo detto e senza di noi non avete i numeri al Senato e forse neanche alla Camera, rifletteteci bene. Io voto la civiltà non la barbarie sulla prescrizione”.

A stretto giro la replica del ministro Bonafede su Facebook. “Non accetto ricatti e minacce da nessuno. E vado avanti – si legge in una parte del post-. Io non credo che dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo, ci mancherebbe. Qualcuno dovrebbe semplicemente rendersi conto di non essere più al governo con Alfano e Verdini. Che, come noto, hanno una concezione della giustizia lontana anni luce dalla mia”.

Renzi dal palco specifica anche che l’obiettivo di Italia Viva è di aprire “entro il 31 marzo 100 sedi di Italia viva” e “mezzo milione di registrati sulla piattaforma”.

2 febbraio, 2020