10 volontari di Semi di pace a servizio di famiglie e anziani

Emergenza Covid-19 - Tarquinia - Si occupano di accogliere le richieste, confezionare i pacchi viveri e consegnarli a domicilio durante la settimana

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione umanitaria Semi di Pace, in questo momento di drammatica emergenza sanitaria, continua il suo servizio di assistenza alle famiglie e agli anziani della nostra comunità cittadina di Tarquinia.

Un team di 10 volontari si occuperà di accogliere le richieste, confezionare i pacchi viveri e consegnarli a domicilio durante la settimana.

Si potrà chiamare al n. fisso 0766-842709 e cel. 3348481503 presentando la propria necessità e lasciando i propri dati e indirizzo per la consegna degli aiuti.

Le derrate alimentari provengono dalla fondazione Banco Alimentare e dalla UniCoop Tirreno, punto vendita di Tarquinia, che ringraziamo per la generosità. L’associazione, per la realizzazione del progetto di assistenza, si coordinerà con la responsabile dell’ufficio comunale dei servizi sociali Catia Mariani e con l’assessore Istruzione e Servizi per le persone Ada Iacobini.

Riteniamo che tutti insieme ce la faremo, convinti che la forza di un Paese è nello spirito solidale che si deve manifestare, soprattutto, nei momenti di crisi e di emergenza.

I volontari svolgeranno il servizio attenendosi alle norme di sicurezza sanitaria. Quando la situazione di emergenza sarà risolta, la Cittadella, sede centrale di Semi di Pace, aprirà nuovamente a tutti i servizi, le attività, i progetti in ambito locale, territoriale, nazionale ed internazionale, in un rinnovato spirito di condivisione e solidarietà.

#andràtuttobene

Semi Di Pace onlus

30 marzo, 2020