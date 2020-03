120 chili di bignè e frittelle di san Giuseppe donati alle strutture sanitarie

Viterbo - Coronavirus - Da Cna Alimentare e Associazione panificatori e pasticceri per la festa del papà

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sarà una festa del papà diversa. Per molti in trincea nella lotta al Coronavirus, per altri lontano dagli affetti della propria famiglia.

“Per questo panificatori e pasticceri hanno deciso di renderla, per quanto possibile, un po’ meno pesante e un po’ più dolce”, commentano Claudio Cavalloro, presidente di Cna Alimentare di Viterbo e Civitavecchia, ed Ermanno Fiorentini, presidente dell’Associazione panificatori e pasticceri di Viterbo.

Sono in partenza 120 chili di bignè e frittelle di San Giuseppe, che saranno donate a varie strutture sul territorio.

L’iniziativa è nata spontaneamente: domattina, seguendo ovviamente le norme vigenti legate alla sicurezza, si metteranno al lavoro con guanti e mascherine. A Viterbo saranno all’opera la pasticceria Garibaldi di Impero, Marco e Moreno Pierini, la pasticceria Primavera di Alvaro Gobattoni e la pasticceria Alba di Ermanno Fiorentini. A Bagnoregio invece il panificio Cavalloro Claudio.

“In questo momento – dicono Fiorentini e Cavalloro a nome di tutti – servono solo altruismo e rispetto: per chi sta lottando contro il virus e chi sta soffrendo per la lontananza dei propri cari. Abbiamo quindi deciso di metterci a disposizione facendo ciò che ci riesce meglio per donarlo proprio a loro. Uniti ce la faremo”.

I circa 120 chili di bignè e frittelle di San Giuseppe saranno infatti consegnati a vari reparti dell’ospedale di Belcolle, alla casa di cura Villa Benedetta, all’istituto Piccole suore della Sacra Famiglia nel capoluogo, mentre a Bagnoregio alla Casa della salute. “Un piccolo gesto – concludono – che speriamo possa portare almeno un sorriso: per noi sarebbe la più grande ricompensa”.

Cna Viterbo e Civitavecchia

18 marzo, 2020