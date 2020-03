Good news - Viterbo - A portarglieli i carabinieri dopo il bel gesto di solidarietà del bar Selvaggini che li ha voluti offrire ai ragazzi in isolamento da giorni a via Cardarelli per il Coronavirus

Viterbo – 120 cornetti ai ragazzi della casa dello studente.

Glieli hanno portati ieri mattina i carabinieri di Viterbo.

I cornetti sono stati offerti gentilmente dal bar Selvaggini.

Un piccolo gesto per i circa cento studenti che da qualche giorno sono in isolamento domiciliare fiduciario nella struttura di via Cardarelli dopo la positività al Covid-19 di una studentessa georgiana.

Quotidianamente, i carabinieri fanno visita alla casa dello studente per fare da tramite e dare voce alle esigenze dei ragazzi.

Dopo gli accertamenti, i ragazzi sono stati divisi in alto e basso rischio. Da quanto si apprende, oltre 70 apparterrebbero alla seconda categoria e sarebbero liberi di lasciare la casa dello studente. Ma pare che solo una piccola parte lo abbia fatto, scegliendo, invece, di continuare l’isolamento per evitare il rischio di contagio con le famiglie.

La Asl nella serata di ieri ha fatto sapere che “sono tutti negativi i test effettuati nelle giornate di ieri e dell’altro ieri su 26 ragazzi della casa dello studente di via Cardarelli a Viterbo”.

9 marzo, 2020