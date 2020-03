Il 29enne scomparso è tornato a casa

Valentano - Ore di angoscia per Cristofer Gabriel Bonini, irrintracciabile per 48 ore - L'annuncio su Facebook: "Sto bene"

Valentano – Cristofer Gabriel Bonini è tornato a casa.

La notizia oggi, a metà mattina. L’ha data lui stesso per avvertire parenti e amici con un breve post su Facebook: “Grazie a tutti per la solidarietà avuta nei miei confronti (ho avuto un malore) non avevo la possibilità di contattare a casa. Ora sto bene”.

“Per me è un miracolo, non ho altre parole. Grazie per esserci stati vicini”, dice la madre Ayda Sokol, ancora emozionata. Ieri era andata dai carabinieri di Valentano, dove lei e Cristofer abitano, per sporgere denuncia di scomparsa: il figlio, parrucchiere di 29 anni, non tornava a casa da giovedì pomeriggio, dopo essere uscito per incontrare degli amici. Il suo telefono risultava spento.

Si era semplicemente scaricato: Cristofer, racconta un’amica, era uscito e andato a ballare. Sarebbe rientrato venerdì mattina se solo non avesse avuto un malore a seguito del quale si sarebbe accasciato in macchina per poi addormentarsi.

Stamattina è tornato a Valentano: la madre lo ha visto passare con la sua Panda blu e lo ha subito riconosciuto. L’abbraccio e un pianto a dirotto. L’apprensione di ieri, quando da Tusciaweb Ayda lanciava un appello per ritrovarlo, è solo un brutto ricordo.

“Prego chiunque lo abbia visto di aiutarmi – ha detto Ayda, contattata dalla redazione -. Cristofer è un bravo ragazzo. Abbiamo un rapporto speciale, se avesse avuto problemi me lo avrebbe detto. Non mi spiego cosa sia successo”.

I carabinieri lo hanno subito raggiunto e poi portato in caserma per avere dal giovane un racconto dettagliato di queste ultime ore passate fuori casa che tanta angoscia avevano provocato ai familiari.

1 marzo, 2020