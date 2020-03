“Il governo non dimentichi il turismo termale”

Coronavirus - Roma - Interviene il senatore viterbese Umberto Fusco (Lega)

Roma – “Siamo molto preoccupati perché, pur consapevoli dello sforzo del governo, ci pare che dalle discussioni e dai provvedimenti a sostegno della nostra economia così provata dall’emergenza coronavirus, il settore del turismo termale sia stato stralciato colpevolmente.

Da nord a sud, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per Viterbo, Fiuggi, un’intera filiera ed il suo indotto sono al collasso e rischiano, se non sostenuti per tempo, di non ripartire quando saranno cessare le restrizioni.

Serve attenzione e lungimiranza verso un’eccellenza italiana, verso le migliaia di posti di lavoro che annovera e che ne hanno fatto un comparto trainante dell’industria turistica italiana”.

Così il senatore della Lega Umberto Fusco.

18 marzo, 2020