Una 75enne muore in casa, figlia e nipote positivi al Coronavirus

Tessennano - Il messaggio della famiglia Acciaresi-Morosini: "Stiamo bene e in isolamento, ma voi restate a casa"

Tessennano – (r.s.) – Tra le 14 nuove persone che hanno contratto il Coronavirus nella Tuscia, ci sono anche una madre e un figlio di Tessennano. Sono rispettivamente la figlia e un nipote di una donna di 75 anni morta in casa venerdì.

L’anziana, che in paese conoscevano tutti semplicemente come la signora Giuliana, prima del decesso avrebbe avuto dei sintomi influenzali per una decina di giorni. Dopo essersi leggermente ripresa, giovedì scorso avrebbe avuto una nuova ricaduta. Ancora febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Venerdì un ulteriore e repentino peggioramento delle condizioni di salute. La chiamata al 118. I sanitari, precauzionalmente intervenuti con le protezioni anti Coronavirus, si precipitano sul posto. Ma per la 75enne non c’è nulla da fare. Per il medico sarebbe morta di infarto. “Quello della signora Giuliana – spiega il sindaco di Tessennano Ermanno Nicolai – è stato certificato come un decesso da shock cardiogeno, ma alla luce dei tamponi fatti e risultati positivi su alcuni suoi familiari è possibile che possa essere legato al Covid-19”.

Mentre per l’anziana, che per giorni non sarebbe uscita di casa, le autorità sanitarie non hanno ritenuto necessario eseguire i test post mortem per escludere o meno che avesse contratto il virus prima di morire, sono stati sottoposti al tampone la figlia e i due nipoti che vivevano con lei. Ieri risultati. Positiva la figlia e uno dei nipoti. Negativo l’altro, che a Tessennano è anche consigliere comunale.

“A seguito del decesso di mia nonna Giuliana – scrive in una lettera alla cittadinanza Cristiano Morosini -, io, mia madre e mio fratello siamo stati sottoposti dalla Asl di Viterbo all’indagine per la ricerca del Covid-19. Sono arrivati i risultati del tampone, con esito di positività al virus per mia madre e mio fratello. Mentre il mio è negativo. Noi fortunatamente stiamo tutti bene, siamo in isolamento a casa e seguiamo rigorosamente le indicazioni che ci vengono date. Invito tutti a stare a casa propria e rispettare le ordinanze e i consigli che vi vengono dati. Siamo forti e, con l’aiuto del nostro san Liberato, tutto tornerà meglio di prima”.

È stata la famiglia stessa ad autorizzare il sindaco Nicolai a rendere pubblica la situazione. “Abbiamo avvisato Ermanno – è scritto nella lettera – e gli abbiamo chiesto come sindaco di diffondere a tutti la notizia di quanto accaduto al fine di poter informare la cittadinanza. Un caro saluto da Cristiano, Cinzia e Juri”. Questa decisione è stata particolarmente apprezzata dal primo cittadino. “La famiglia Acciaresi-Morosini – afferma Nicolai -, con spiccato senso civico, ha voluto rendere pubblico il messaggio e informare l’intera popolazione. Una scelta saggia. Secondo me, infatti, chi capita in questa situazione è bene che la divulghi. Non è allarmismo, ma un’ulteriore attenzione e protezione per gli altri”.

Ora resta da capire come il Coronavirus sia entrato all’interno di questa famiglia e dunque a Tessennano. La Asl, con il Toc, è già al lavoro per ricostruire la catena epidemiologica. “Al momento ancora non lo sappiamo – dice il sindaco -, ma per ora non sembrano esserci ulteriori situazioni attenzionate nel nostro comune. L’amministrazione ha comunque già provveduto ad attuare tutte le procedure possibili relative al contenimento del contagio”.

26 marzo, 2020