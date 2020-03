Messina - La tragedia dopo il rifiuto dei proprietari in quanto il gioco è vietato dal decreto anti coronavirus

Messina – 79enne entra in tabaccheria per giocare al Lotto, ferisce una donna e si suicida.

La tragedia è avvenuta a Messina dove un uomo di 79 anni è entrato in una tabaccheria per giocare al Lotto.

Visto il rifiuto dei proprietari, in quanto il gioco è vietato dal decreto anti coronavirus, l’anziano ha sparato con una pistola ferendo la tabaccaia.

L’uomo, dopo aver esploso diversi colpi d’arma da fuoco, è poi uscito dall’attività commerciale e si è suicidato.

La dona ferita è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il 118.

24 marzo, 2020