Cronaca - Emergenza Coronavirus - Interviene Candida Pittoritto (Civiltà Italiana-sovranisti italiani)

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Coronavirus: Conte dichiarò l’emergenza il 31 gennaio, ma il governo restò fermo per 20 giorni lasciando i medici senza protezioni.

Sono 15 giorni che noi di civiltà italiana-sovranisti italiani lo dichiariamo, anche 4 giorni fa in un video! Siamo stanchi, adesso tutti ne parlano i vari leader allora diventa notizia.

Abbiamo avviato una raccolta di denunce contro il presidente Conte (ovviamente le presenteremo appena finirà la quarantena) si sarebbero potute salvare tante persone.

Tutti i politici nessuno escluso consigliavano di mangiare cinese, qualcuno faceva video in inglese per invitare i turisti a venire in Italia, e altri postavano foto con involtini primavera.

I politici di oggi devono andare tutti a casa.

Candida Pittoritto

Civiltà Italiana- sovranisti italiani

24 marzo, 2020