“Abi e Federcasse rendano note le misure di prevenzione per i lavoratori bancari”

Coronavirus - Lo scrivono in una nota congiunta Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – In un momento particolarmente difficile per l’intera nazione a causa dell’epidemia Covid-19, e alla luce dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, chiediamo che Abi e Federcasse, d’intesa con tutte le banche associate operanti nel territorio nazionale, si assumano per intero le loro responsabilità, comunicando quali misure di prevenzione e sicurezza sono state o saranno adottate da tutti i grandi gruppi e le aziende bancarie a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori bancari e della stessa clientela.

Chiediamo, pertanto, che venga al più presto comunicato, per iscritto, alle scriventi organizzazioni sindacali nazionali e ai sindacati aziendali o di gruppo, come si comporteranno gli istituti di credito nei territori (in quelli delle zone nelle quali sono previste misure più restrittive dal citato dpcm, ma anche nel resto del Paese) sia per quanto riguarda l’utilizzo di forme alternative di lavoro, come lo smart working, sia per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori bancari (uffici interni e agenzie bancarie) che quotidianamente sono a contatto con la clientela e con il pubblico.

Le scriventi organizzazioni sindacali si riservano comunque di valutare tutte le iniziative adottate dalle banche.

Lando Maria Sileoni

Segretario generale Fabi

Riccardo Colombani

Segretario generale First Cisl

Giuliano Calcagni

Segretario generale Fisac Cgil

Massimo Masi

Segretario generale Uilca

Emilio Contrasto

Segretario generale Unisin

8 marzo, 2020