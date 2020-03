Accusato di avere ucciso il cognato, attesa per l’interrogatorio di Aldo Sassara

Corte d'assise - Omicidio Gianlorenzo - È il giorno dell'imputato - Chieste altre tre intercettazioni in cui ammetterebbe il delitto parlando da solo

Viterbo – ( sil.co.) – Accusato di avere ucciso il cognato, oggi davanti alla corte d’assise la versione di Aldo Sassara.

È il 78enne a processo per l’omicidio di Angelo Gianlorenzo, l’agricoltore di 83 anni trovato cadavere il 14 agosto 2016 nelle campagne tra Marta e Tuscania.

C’è attesa anche per vedere se si presenteranno i due testi del Ris dei carabinieri chiesti dalla difesa. I militari, che avrebbero analizzato le tracce repertate nel corso dei sopralluoghi, anche sul trattore e lo scooter dell’imputato, dovrebbero limitarsi a riferire che non è stato ritrovato materiale biologico nè di altra natura che indichi la colpevolezza di Sassara.

Per lui, salvo ulteriori colpi di scena, è arrivato il giorno dell’interrogatorio, rinviato a sorpresa il 18 febbraio, quando i legali dei familiari della vittima hanno chiesto a sorpresa la trascrizione di altre tre intercettazioni ambientali dell’imputato che, parlando da solo in macchina, confesserebbe a se stesso di essere l’autore del delitto.

Per l’accusa le intercettazioni sono altamente indizianti. Così come i filmati della videosorveglianza secondo cui Sassara si sarebbe cambiato camicia dopo l’omicidio.

E i vecchi rancori per la spartizione dell’eredità paterna tra l’imputato e la sorella, che sarebbero da collegarsi al movente del delitto: una multa fatta a entrambi per il mancato sfalcio dell’erba da parte di uno solo dei due in una striscia di terreno tuttora indivisa.

2 marzo, 2020