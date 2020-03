Coronavirus - Interviene Umberto Fusco, coordinatore provinciale Lega

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Acqua fondamentale per prevenire il contagio, stop alle interruzioni di Talete al servizio idrico.

Nelle ultime ore numerose le segnalazioni che ci sono giunte dai cittadini dei Comuni della provincia di Vitebo lamentando l’interruzione del servizio idrico nelle proprie abitazioni da parte di Talete.

Ho pertanto ritenuto opportuno e necessario inviare una nota al Presidente Bossola chiedendo la sospensione di questi interventi, dato lo stato di emergenza che anche la nostra provincia sta affrontando in questi giorni.

L’acqua è un bene primario fondamentale e lo è ancor più in questi ore, in cui un’ accurata attenzione all’igiene rappresenta uno dei principali mezzi per prevenire che il contagio trovi terreno fertile.

Si tratta di una misura di buonsenso che siamo convinti Talete ed il Presidente Bossola vogliano accogliere, con il fine di contribuire a prevenire ogni altra diffusione del Covid-19 e di aiutare molte famiglie in questo particolare momento di disagio e difficoltà.

Umberto Fusco

Coordinatore provinciale Lega

6 marzo, 2020