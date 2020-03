Filippine - Era in partenza per Tokyo

Manila – Aeroambulanza esplode durante il decollo, 8 morti a Manila.

Un aereo utilizzato per assistenza medica è esploso in fase di decollo all’aeroporto di Manila, nelle Filippine. L’aeroambulanza era in partenza per Tokyo.

A riportare la notizia è la televisione giapponese Nhk che specifica che “sono morte otto persone, tra equipaggio, personale medico e un paziente che veniva trasportato”.

29 marzo, 2020