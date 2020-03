Aido Montefiascone, Monia Paolini eletta presidente

Cronaca - Vicepresidente Mara Governatori, vicepresidente vicario Fabrizio Turchetti

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Si comunica che il nuovo consiglio direttivo dell’Aido gruppo comunale di Montefiascone si è riunito giovedì 5 marzo nella sede dell’Aido per assolvere al primo impegno statutario relativo alla elezione del presidente e delle altre cariche sociali.

Infatti l’assemblea elettiva dei soci,in data 22 febbraio aveva proceduto alla elezione dei consiglieri, per scadenza naturale del mandato, per il prossimo quadriennio 2020/2024. L’assemblea aveva inoltre approvato il bilancio consuntivo 2019 e il preventivo 2020, così come la relazione del consiglio, ed esaminato i risultati non solo dell’anno ma anche degli ultimi quattro anni di mandato.

In primo luogo è stato registrato un ulteriore aumento nel numero dei soci, arrivato a 362, inoltre, l’Aido ha realizzato una serie di iniziative promozionali e di sensibilizzazione che hanno interessato diversi ambiti di intervento, dalle scuole di ogni livello (con il progetto Aidonado un fiore all’istituto comprensivo Anna Molinaro, alla borsa di studio di 300 euro istituita all’Iiss Carlo Alberto dalla Chiesa, all’ acquisto di tre defribrillatori, di cui uno posizionato presso il lungolago di Montefiascone e gli altri due da posizionare presso la scuola primaria di secondo grado A. Manzoni e presso la scuola primaria di primo grado O. Golfarelli di Montefiascone) alle associazioni presenti nel paese, agli ambienti culturali e ricreativi, in piena collaborazione con le Istituzioni e nello spirito di servizio alla cittadinanza.

Il consiglio ha eletto alla presidenza Monia Paolini, vicepresidente vicario Fabrizio Turchetti, confermando il vicepresidente Mara Governatori, mentre per la carica di segretario è stata scelta Patrizia Camicia e quella di tesoriere è stata affidata ad Aldo Terazzi. Agli altri componenti del consiglio (Carla Filiè, Anna Rita Mancini, Cinzia Manzi, Alba Sborchia) saranno affidati compiti e incarichi in occasione della prossima riunione nella quale saranno definiti il programma di attività, il calendario delle manifestazioni.

Il consiglio ha altresì deciso di ufficializzare la presenza nella vita della sezione dei numerosi soci collaboratori che hanno già prestato fattiva operosità.

Il collegio dei revisori dei conti eletto dall’assemblea (Lodovico Cecchini, Gianfranco Gamberi, Giuseppina Peroni, supplente Letizia Fortunati) ha infine proceduto all’elezione del presidente del collegio nella persona di Lodovico Cecchini.

L’auspicio e l’impegno di tutti è naturalmente rivolto all’ulteriore crescita dell’Aido in termini di sensibilizzazione alla donazione, anche tramite il rinnovo della carta di identità legata al progetto “Una scelta in comune”.

Aido Montefiascone

6 marzo, 2020