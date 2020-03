Al via i nuovi corsi online interattivi della Click!

Viterbo - E’ sufficiente avere una connessione internet e un computer o anche un semplice smartphone

Viterbo – sponsorizzato – Mettiamo subito in chiaro una cosa: stare a casa non significa fermarsi. In questo periodo cosi difficile in cui c’e’ molta incertezza del futuro esistono solo due modi di vivere: passare intere giornate stravaccati sul divano a piangerci addosso oppure reagire, e trasformare questo periodo chiusi in casa in una grande opportunità di rinascita e rinnovamento.

In fondo è vero quello che dicono nella cultura orientale: crisi e opportunità – se uno lo vuole – possono quasi coincidere.

Per questo motivo noi dell’Associazione Culturale Click abbiamo deciso di darci da fare ancora piu’ di prima, e siamo pronti a lanciare i nostri nuovi Corsi Online Interattivi, così da poter aiutare chi si rifiuta di andare in letargo e preferisce invece darsi da fare per imparare qualcosa di nuovo che oltre ad essere interessante potrebbe anche essere utile nel mondo del lavoro.

I primi cinque corsi pronti a partire sono Fotografia Digitale, Social Media Marketing, Photoshop, Francese e Fotografia per bambini.

Come funziona esattamente un corso online interattivo?

Tutti gli incontri si svolgeranno con videochiamata di Gruppo con un massimo di 7 studenti alla volta.

E’ sufficiente avere una connessione internet e un computer o anche un semplice smartphone.

Le lezioni si svolgeranno con il docente che spiega la lezione del giorno dialogando con gli studenti, e facendo delle dimostrazioni pratiche, e poi con la parte manuale che faranno gli studenti durante la videochiamata di gruppo.

Nel Corso di Fotografia per esempio, durante ogni lezione gli studenti avranno a portata di mano la propria macchina fotografica che impareranno ad usare. Verra’ fatta una lezione frontale durante la quale gli studenti possono interagire e fare domande, e poi si passera’ alla parte pratica: gli studenti scatteranno delle foto ognuno nell’ambiente in cui si trova e le foto verranno poi analizzate in gruppo insieme alla docente per migliorare il modo in cui si producono le immagini.

Le lezioni verranno trasmesse da uno studio fotografico attrezzato.

Il corso di Fotografia dura circa un mese e prevede 6 incontri in giorni e orari concordati con gli studenti, e il costo e’ di soli 60 euro che comprendono la Tessera Associativa di 10 euro.

“Abbiamo deciso di offrire i corsi a prezzo stracciatissimo” aggiunge Lietta Granato, Presidente dell’Associazione e insegnante di Fotografia “perché mai come in questo momento c’e’ bisogno di rimboccarci le maniche e di aiutarci a vicenda.

Questo periodo cosi’ difficile ci sta mettendo a dura prova, ma ha anche fatto emergere delle azioni a dir poco commoventi che ci fanno ritrovare la fiducia nel genere umano. Dal meccanico di Viterbo che ripara gratuitamente i mezzi dei dottori e infermieri alle pizzerie che inviano in regalo i loro prodotti al personale del Pronto Soccorso, ai volontari che stanno facendo turni doppi e tripli per far fronte a tutte le richieste di trasporto in ambulanza.

Insomma, sembra semplicistico ma è vero: insieme ce la faremo.

Io stessa nel mio piccolo da quando hanno chiuse le scuole sto dando ripetizioni di Inglese gratuite a un gruppo di ragazzi della scuola media Tecchi, e ho fatto due lezioni di fotografia gratuite a un gruppetto di persone sparse sul territorio. L’ho fatto per movimentare un po’ le giornate di chi, come me, e’ costretto in casa. Se non ci aiutiamo fra di noi…

La cosa positiva di questi corsi è che possono essere seguiti da chiunque, ovunque si trovi. Persone che anche prima avrebbero avuto difficoltà ad uscire di casa, adesso possono frequentare un corso.

Il nostro docente di Social Media Marketing Elo Usai si è già tuffato in questa nuova modalità con un Corso Base di Social Media Marketing appena iniziato ed un altro che comincerà a breve, ma anche gli altri docenti sono carichi e pronti a partire.

Abbiamo Sophie Savoie che insegna Francese e altri docenti madrelingua e laureati pronti a partire con i loro corsi di Inglese, Tedesco e Spagnolo.

Oltre al Corso di Fotografia è già pronto un corso di Photoshop ed uno di Lightroom con Erika Orsini, e la nostra chicca è il Corso di Fotografia per bambini che è unico nel suo genere: Erika Orsini lo ha già insegnato con successo nella nostra sede, e adesso che si è trasformato in un corso online mi aspetto ancora piu’ partecipazione da bambini e ragazzi che vogliano fare qualcosa di divertente ed istruttivo ad un prezzo adatto a questo momento.

Tutti i corsi online interattivi partono di continuo.

Per informazioni:

Associazione CLICK

Tel/WA 320 2792669

FB: CLICK VT

click.viterbo@gmail.com

Instagram: Click VT

Informazione pubblicitaria

26 marzo, 2020