Fabrica di Roma – Alberi pericolanti, chiusa la Sp 35.

Sono più di una ventina gli interventi portati avanti dai vigili del fuoco nella giornata di ieri a causa del forte vento che si è abbattuto in tutta la Tuscia.

Le raffiche hanno provocato la caduta di alberi e rami su tutte le strade della provincia.

In particolare, si è resa necessaria la chiusura della Sp 35 tra Fabrica di Roma e Carbognano per la presenza di alberi secchi che dovranno essere rimossi per la loro pericolosità.

Interventi sono stati fatti nel capoluogo, in particolare a viale Trento, ma anche a Orte per la caduta di una pianta sulle mura della caserma dell’aeronautica.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per tegole e grondaie pericolanti.

24 marzo, 2020