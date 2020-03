Carabinieri - Denunciata una persona ed elevate sanzioni per 5mila euro

Acquapendente – Alimenti malconservati e licenze irregolari, chiuso un locale e raffica di multe.

Durante il weekend dello scorso carnevale, i carabinieri della compagnia di Montefiascone hanno organizzato specifici servizi finalizzati al controllo del rispetto delle vigenti norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande nonché quelle sullo statuto dei lavoratori.

In questo contesto i carabinieri della stazione di Acquapendente in collaborazione con quelli del nucleo ispettorato del lavoro e del nucleo antisofisticazioni e sanità di Viterbo hanno fatto accesso in diversi locali della movida acquesiana.

“Durante i servizi sono state riscontrate diverse violazioni di natura amministrava – si legge nella nota dei militari -, come l’assenza dell’apparecchio di misurazione del tasso alcolemico di cui quei locali devono obbligatoriamente essere dotati”.

In tutto sono state elevate 5mila euro di sanzioni.

“Inoltre – concludono i carabinieri – dalla consultazione delle licenze e dalle verifiche espletate successivamente una persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria e per un esercizio è stata disposta la cessazione dell’attività sino al ripristino delle condizioni richieste perché un magazzino deposito alimenti era mantenuto in condizioni igieniche carenti”.

6 marzo, 2020