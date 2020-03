Allenatore di basket positivo al Coronavirus

Montalto di Castro - Settimo caso di contagio nella Tuscia - Il sindaco facente funzione Benni: "Non è residente nel nostro comune"

Montalto di Castro – Settimo caso di Coronavirus nella Tuscia.

Salgono a sette i casi di positività al Covid-19 nella provincia di Viterbo.

L’ultimo sarebbe un tecnico di basket residente nella provincia.

Manca solo l’ufficializzazione.

Un nuovo caso di contagio a poche ore da quello del medico ricoverato in un reparto di malattie infettive, come reso noto dalla Regione.

“Non è un caso su Montalto – precisa Luca Benni, sindaco facente funzione – perché è solo una persona che può avere avuto un contatto con il nostro territorio essendo, da quello che mi dicono, un allenatore di basket che potrebbe aver frequentato il palazzetto dello sport.

Non è residente a Montalto, ma in provincia. E’ risultato positivo e la Asl ha attivato tutte le procedure per sapere con chi è stato in contatto e poi continuare con l’iter. Speriamo non risultino casi nel nostro territorio e – conclude – al momento non ce ne stanno”.

9 marzo, 2020