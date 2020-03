Allenatore viterbese scrive alla scuola calcio: “Mi mancano i vostri sorrisi, siate forti e coraggiosi”

Coronavirus - Sport - La lettera di Corrado Trifolelli ai giovani della Polisportiva Monti Cimini: "La paura si può vincere, presto ci rivedremo al campo"

Vignanello – Lo sport unisce anche a distanza. Una frase più attuale che mai, visto il particolare momento legato al Coronavirus.

L’emergenza sanitaria ha frenato anche tutte le attività sportive, comprese quelle dei settori giovanili calcistici. Gli atleti più piccoli, logicamente, sono tra quelli che ne risentono di più e proprio per questo un allenatore viterbese ha deciso di scrivere una lunga lettera a quelli della sua squadra.

I protagonisti sono i giovani calciatori della Polisportiva Monti Cimini e il loro responsabile Corrado Trifolelli.

“Sono già passati più di dieci giorni da quando, forzatamente, abbiamo dovuto smettere di andare a divertirci sui campi, a divertirci con la nostra passione – si legge nel messaggio di quest’ultimo, diffuso dal club giallonero -. Ho sentito il bisogno di scrivervi perché, ve lo dico con il cuore, mi mancate tanto, tanto, tanto. Mi mancano i vostri sorrisi, mi manca vedere i vostri occhi lucenti di gioia, mi manca vedervi crescere col divertimento, mi manca vedere i campi colmi della vostra vita.

Vi penso tantissimo e ogni volta sento salire un nodo in gola, perché so cosa provate a stare chiusi in casa e non poter sprigionare la nostra passione. Ho la fortuna di avere due figli che hanno più o meno la vostra età e che vivono questa situazione come la vivete voi. E’ grazie a loro se riesco a sentire un po’ meno la vostra mancanza.

Purtroppo è una situazione alla quale non possiamo comandare, è una situazione nuova per tutti. Sono cambiate tutte le nostre abitudini e questo forse è il lato positivo, perché le abitudini appiattiscono, non ci permettono di vedere le cose belle che sono oltre a esse. Sicuramente ora state scoprendo un modo nuovo di vivere, quindi apprezzate e godetevi i vostri familiari.

Immagino che molti di voi, bambini e ragazzini miei, avrete paura nel sentire le continue brutte notizie che ci danno in ogni momento e assorbire l’apprensione che hanno i vostri genitori. Probabilmente è una situazione molto grave o forse non è proprio come ce la raccontano, questo si vedrà quando tutto sarà passato. Ora comunque comportiamoci per come ci viene raccomandato e rispettiamo le leggi.

Posso sicuramente dirvi che la paura si può vincere: se voi vi credete di essere piccoli e paurosi, sarete piccoli e paurosi. Se invece vi credete di essere forti e coraggiosi, sarete forti e coraggiosi. Quindi cercate di stare sereni, sentitevi forti e coraggiosi e occupate il tempo usando l’ingegno, leggete, state lontani il più possibile da PlayStation, telefonini, tablet che fanno malissimo anche a noi adulti.

Vedrete che il tempo passerà in fretta e speriamo presto di vederci al campo, perché ho tanto bisogno dei vostri belli occhi lucenti di gioia. Vi voglio bene! Mister Corrado”.

24 marzo, 2020