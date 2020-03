“Allo Spallanzani 19 letti di terapia intensiva”

Emergenza Coronavirus - La precisazione della direzione sanitaria dell’istituto nazionale malattie infettive

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La notizia sulla saturazione dei posti in terapia intensiva è destituita di ogni fondamento. Ad oggi abbiamo a disposizione 19 posti di terapia intensiva nel nostro istituto. In una logica di rete regionale, ancora più attiva in queste ore, eventuali trasferimenti avvengono a tutela della salute dei pazienti.

Direzione sanitaria dell’istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani

13 marzo, 2020