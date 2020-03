“Altro incidente al Quartaccio, aspettiamo il morto per fare la rotatoria?”

Civita Castellana - Scontro fra tre auto nel pomeriggio - Sul posto i carabinieri - Parte la polemica sui social

Civita Castellana – Incidente all’incrocio del Quartaccio, tre auto coinvolte.

Scontro nel pomeriggio a Civita Castellana. Tre macchine si sono scontrate all’incrocio del Quartaccio per dinamiche in corso di verifica.

Sarebbero illesi i conducenti delle tre auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso. Nel frattempo sul gruppo Facebook Comitato Quartaccio è esplosa la polemica perché spesso ci sarebbero incidenti in quel punto. E si chiede ai politici di fare una rotatoria per evitarne ulteriori.

“Ci risiamo, altro incidente!!! Tre auto coinvolte – si legge nel gruppo -. Cari politici, aspettate il morto per fare la rotatoria? Si accettano commenti, magari qualche politico che legge può aggiornarci sulla realizzazione della rotatoria”.

7 marzo, 2020