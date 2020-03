Hanno alzato il prezzo delle mascherine del 400%, denunciati

Coronavirus - Nei guai i responsabili di un negozio di articoli sanitari di Santa Marinella dopo i controlli dei carabinieri

Santa Marinella – Coronavirus, vendevano mascherine a un prezzo maggiorato del 400%. Tre persone denunciate.

I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno denunciato tre persone di 46, 53 e 56 anni, per manovre speculative sulle merci.

I tre, amministratore, contabile e legale rappresentante di un esercizio commerciale di Santa Marinella, approfittando dell’emergenza da Covid-19, avrebbero speculato sui dispositivi di protezione individuale (mascherine del tipo Ffp2) vendendoli al dettaglio a un prezzo maggiorato del 400% circa, rispetto al normale valore di mercato.

I carabinieri della stazione di Santa Marinella hanno controllato il negozio di articoli sanitari e per i tre è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di manovre speculative sulle merci.

14 marzo, 2020