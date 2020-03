Esteri - Innalzato il livello di allerta per i viaggi nelle zone del paese più colpite dal Coronavirus

Usa – American Airlines sospende i voli per l’Italia.

La compagnia aerea ha annunciato che sospenderà tutti i voli per Milano da New York e Miami fino al 24 aprile. La decisione è arrivata alcune ore dopo che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato di aver innalzato il livello di allerta per i viaggi nelle zone d’Italia più colpite dal Coronavirus.

Il primo volo della American Airlines rimasto a terra è stato quello in programma alle 18.05 (ora locale) dall’aeroporto Jfk di New York per Milano Malpensa.

Il gruppo di italiani dovrebbe rientrare nella giornata con il volo Alitalia delle 20.45 (ora locale) da New York a Milano.

1 marzo, 2020