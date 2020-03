“Analisi dei tamponi anche nei laboratori degli ospedali della Tuscia”

Vignanello - Emergenza Coronavirus - Il sindaco Grattarola scrive ad Arena in qualità di presidente della conferenza locale per la sanità affinché faccia richiesta alla regione

Condividi la notizia:











Vignanello – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco di Vignanello Federico Grattarola al sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena in qualità di presidente della conferenza locale per la sanità.

In qualità di presidente della conferenza locale per la sanità, le chiedo, di farsi carico di inoltrare presso la Regione Lazio l’istanza di estendere la diagnosi da infezione da Sars-Cov-2, per l’analisi dei tamponi, nei laboratori degli ospedali della Tuscia.

Ritengo che la nostra provincia abbia la capacità tecnica e strumentale per effettuare l’analisi dei tamponi nei propri laboratori attrezzati, ed avere cosi risposte più celeri con il fine di organizzare in modo più efficace e tempestivo i protocolli di cura e di contenimento dell’epidemia.

L’ottica di decentrare è animata dalla logica di rispondere al criterio di maggiore efficienza ed efficacia. La lotta al Covid-19 è anche una corsa contro il tempo pertanto chiediamo che l’appello del territorio sia preso come una proposta migliorativa e di snellimento in questo momento di estrema crisi.

Desidero ringraziare il Policlinico Gemelli per il lavoro immane che sta facendo nella diagnosi del virus e la mia istanza va nella direzione di un alleggerimento e di un supporto dei carichi di lavoro del nosocomio romano.

Federico Grattarola

Sindaco di Vignanello

Condividi la notizia:











19 marzo, 2020