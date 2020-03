Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di un utente che dovrà recarsi allo sportello per ritirare un documento

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mi è capitato un episodio che mi ha lasciato perplesso e che vorrei segnalare. Anche se ero in casa, la postina mi ha lasciato l’avviso non facendomi firmare per la consegna.

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, mi ha suonato la postina per la nuova carta d’identità elettronica, un documento per me importante, soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando, in quanto al momento ho solo il certificato provvisorio.

Pensavo che, essendo io in casa, me l’avrebbe consegnata, ma quando ho fatto per andare a firmare la ricevuta, la postina mi ha detto che il servizio era sospeso e che lei era venuta solo per lasciarmi l’avviso nella casetta della posta, mentre per il ritiro avrei dovuto recarmi personalmente presso lo sportello indicato, a partire dalla giornata di lunedì.

Non so se i postini abbiano avuto apposite disposizioni al riguardo. Ma quando vado al supermercato e pago con la carta di credito, firmo, senza che nessuno mi dica che non può raccogliere la mia firma per via del Coronavirus. Lo stesso accade se vado in banca.

Mi piacerebbe piacerebbe sapere se quanto è successo a me è una prassi oppure se ci sono disposizioni precise per cui i postini non possono più consegnare corrispondenza se c’è da firmare, costringendo poi gli utenti a circolare per le strade per recarsi presso gli uffici per ritirare.

Franco Corinti

14 marzo, 2020