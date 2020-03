Anche l’Active a porte chiuse, domani arriva l’Olimpus

Sport - Calcio a cinque - Serie A2 - Primo di due turni senza tifosi per i viterbesi, che ospitano la formazione di Budoni al PalaCus

Viterbo – (s.s.) – Quello che parte domani, per l’Active network e non solo, sarà un weekend molto particolare.

A seguito del decreto del presidente del consiglio dei ministri, infatti, gli eventi sportivi italiani fuori dalle zone rosse si svolgeranno a porte chiuse fino al 3 aprile.

Per la squadra di David Ceppi si tratterà di giocare due gare senza pubblico per poi tornare a ospitare i tifosi, salvo variazioni, sabato 4 aprile nella gara interna contro il San Giuseppe.

Domani, intanto, PalaCus interdetto ai supporter per la 22esima giornata di campionato contro l’Olimpus Roma (fischio d’inizio alle 16) e sabato 21 marzo stesso discorso per il PalaSalvelli di Porto San Giorgio, dove i viterbesi saranno di scena contro il Cobà per il turno numero 23.

Tra le mura amiche gli arancioneri se la vedranno con la squadra allenata da Riccardo Budoni, appena dietro in classifica con tre punti in meno. E’ pù che logico, dunque, parlare di scontro diretto tra due formazioni che sperano ancora nella zona playoff anche se tempo e calendario non sono dalla loro parte.

Per l’Active network sono risultate fatali le ultime quattro uscite, durante le quali sono arrivati appena quattro punti che hanno frenato una corsa che fino all’inizio di febbraio sembrava inarrestabile. L’obiettivo allora è tornare al successo, per poi sperare nell’eventuale passo falso delle rivali più accreditate: l’Italpol, il Ciampino Anni nuovi e proprio il Cobà.

6 marzo, 2020