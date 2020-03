Anche il museo di Acquapendente aderisce alla campagna #iorestoacasa

Coronavirus - Il direttore Andrea Alessi: "Un momento di riflessione importante per studiare, elaborare e apprendere"

Condividi la notizia:











Acquapendente – Anche il museo della città civico e diocesano di Acquapendente aderisce alla campagna promossa dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini #iorestoacasa.

Il principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij sosteneva che “La bellezza salverà il mondo”. Sebbene lo scrittore sottintendesse alla vera bellezza, quella interiore, siamo certi che essere inondati di opere d’arte non possa che giovare alla felicità di tutti.

“A partire da stamani – sostiene il direttore del museo Andrea Alessi – il nostro museo proporrà post tematici e diffonderà nella rete solo bellezza. Stare a casa non significa estraniarsi dal mondo. E’ un momento di riflessione importante per studiare, elaborare e apprendere. Partiremo proprio oggi proponendo un’opera tra le più celebri e importanti del nostro museo: il San Bernardino di Sano di Pietro. Un capolavoro assoluto del Quattrocento che abbiamo il dovere di preservare, tutelare e far conoscere”.

Condividi la notizia:











9 marzo, 2020