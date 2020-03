Covid - 19 - Due i decessi che hanno riguardato ieri la Tuscia: un uomo di 67 anni di Montefiascone e una donna di 89 anni di Viterbo

Viterbo – Ancora 10 morti nell’Alto Lazio per il Coronavirus. Due i decessi che hanno riguardato ieri la Tuscia. Il primo è un uomo di 67 anni di Montefiascone ricoverato da giorni in terapia intensiva Covid-19, la seconda una donna di 89 anni di Viterbo, anche lei ricoverata da giorni al reparto di Malattie infettive.

“Entrambi – hanno fatto sapere ieri dalla Asl – presi in carico da alcuni giorni ed entrambi con un quadro clinico seriamente compromesso, anche a causa della compresenza di altre patologie”.

Ieri ancora contagi nella Tuscia.“Sono 13 i casi accertati di positività al Covid-19 comunicati, entro le ore 12, dal Policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nella propria abitazione – ha fatto sapere ieri la Asl -. Le ultime persone con il referto di positività al Covid sono residenti, o domiciliate, nei seguenti comuni: 4 a Tuscania, 2 a Montefiascone, 2 a Civita Castellana, 2 a Viterbo, 1 a Oriolo Romano, 1 a Orte e 1 a Canepina”. Il totale dei positivi, quindi, sale a 236.

Il caso di Canepina è il primo da quando è iniziata l’emergenza. E ad annunciarlo è stato proprio il sindaco Aldo Moneta: “Si tratta di una persona già sottoposta a quarantena da diversi giorni e in assoluto isolamento. La Asl e il comune stanno ricostruendo la catena degli eventuali contatti avuti da questa persona. Vi chiedo di non chiedermi né pubblicamente né privatamente il nominativo”.

Per quanto riguarda il nuovo caso di Oriolo Romano, il quinto in totale, ha fatto sapere il comune che si tratta di una persona che era già in via di guarigione. Mentre a Civita Castellana, i due nuovi casi sono persone già in isolamento, una delle quali di ritorno da un viaggio all’estero.

A Tuscania i 4 nuovi contagiati di ieri hanno voluto rendere nota la loro identità per permettere alle persone che sono state in contatto con loro di seguire tutte le procedure necessarie del caso. Si tratta di Monica Mancini e la sua famiglia che hanno reso pubblica la cosa attraverso un post su Facebook: “A nome di tutta la famiglia Mancini – si legge nel post di Monica, una delle figlie – volevo comunicare che purtroppo il Covid-19 ha colpito anche noi. Fortunatamente stiamo tutti bene e stiamo passando la quarantena a casa”.

Due decessi anche nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di una donna di 83 anni di Santa Marinella e una donna di 80 anni di Cerveteri. 22 i nuovi casi di positività registrati ieri. 1144 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 3 pazienti sono guariti.

Altri decessi a causa del Coronavirus nel Lazio: 2 a Frosinone e 2 nel territorio della Asl Roma 6. In quest’ultimo caso si tratta di una donna di 91 anni e uomo di 74 anni con patologie pregresse.

Impennata di contagi, invece, a Rieti, con 52 nuovi positivi, la maggior parte dei quali riferibile al cluster delle case di riposo. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Un paziente è guarito.

Nel reatino salgono pertanto a 227 i soggetti positivi al test Covid 19. Risultano in sorveglianza domiciliare in 293: di questi – fanno sapere dalla Asl di Rieti – 263 sono asintomatici, mentre 30 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19.

Documenti: Coronavirus, il nuovo modello per l’autocertificazione

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Tuscia: 236 casi

Viterbo: 86 casi

In provincia: 150 casi, di cui:

Tuscania: 36 casi

Tarquinia: 15 casi

Montefiascone: 16 casi

Acquapendente: 11 casi

Bolsena: 9 casi

Orte: 7 casi

Marta: 4 casi

Oriolo Romano: 5 casi

Vignanello: 4 casi

Vitorchiano: 4 casi

Castiglione in Teverina: 3 casi

Faleria: 3 casi

Grotte di Castro: 3 casi

Capodimonte: 2 casi

Cellere: 2 casi

Civita Castellana: 4 casi

Ronciglione: 2 casi

Tessennano: 2 casi

Vetralla: 2 casi

Bagnoregio: 1 caso

Bassano in Teverina: 1 caso

Blera: 1 caso

Capranica: 1 caso

Fabrica di Roma: 1 caso

Gallese: 1 caso

Gradoli: 1 caso

Graffignano: 1 caso

Montalto di Castro: 1 caso

San Lorenzo Nuovo: 1 caso

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso

Canepina: 1 caso

Altri comuni della Tuscia: 2 casi

Morti: 6

Ricoverati: 37 (35 a Belcolle – 2 allo Spallanzani)

Terapia intensiva Covid-19: 10

In quarantena: 966

Usciti dalla quarantena: 1100

Totale tamponi effettuati: 1630

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Asl Roma 4: 296 casi

Allumiere: 6 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 4 positivi

Anguillara: 10

Bracciano: 10 positivi di cui un guarito per un totale di 9 positivi

Campagnano: 5

Canale Monterano: 7

Capena: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Cerveteri: 25 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 23 positivi

Civitavecchia: 136 positivi riscontrati di cui 2 guariti e 13 decessi per un totale di 121 positivi

Fiano Romano: 7

Formello:4

Ladispoli: 24 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 23 positivi

Manziana: 24

Mazzano: 1

Morlupo: 1

Riano: 1

Sacrofano: 22

Sant’Oreste:1

Santa Marinella:15 positivi riscontrati di cui un decesso per un totale di 14 positivi

Tolfa: 7 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 6 positivi

Morti: 21

In quarantena: 2222

Usciti dalla quarantena: 1144

31 marzo, 2020