Viterbo - In campo polizia e questore a piazzale Gramsci per l'emergenza Coronavirus - VIDEO E FOTO

Viterbo – Ancora troppe macchine in giro per la città, continuano i controlli.

Controlli della polizia a piazzale Gramsci sulle macchine di passaggio sull’arteria. Nell’ambito delle verifiche in atto per l’emergenza Coronavirus gli agenti controllano le autocertificazioni per avere la certezza che i cittadini si stiano muovendo solo per esigenze strettamente necessarie.

Polizia e forze dell’ordine in campo fino a sera. Sul posto, ieri, anche il questore Massimo Macera.

22 marzo, 2020