“Andrà tutto bene”, un’onda di ottimismo dagli striscioni dei bambini

Coronavirus - Viterbo - In tanti, anche nella Tuscia, stanno partecipando all'iniziativa dedicata ai più piccoli

Viterbo – (s.s.) – Uno dei compiti più difficili, per i genitori, è quello di riuscire a far capire ai propri figli cosa sta succedendo.

Una sfida complicata specialmente per le mamme e i papà dei più piccoli, che tra i passatempo scovati in questi giorni hanno potuto contare su un’iniziativa social nata per reagire con ottimismo all’emergenza coronavirus.

L’iniziativa è nata in provincia di Bari e si è sta diffondendo in tutta Italia. I bambini, assieme ai genitori, realizzano degli striscioni con un arcobaleno sullo sfondo e la scritta “Andrà tutto bene” in primo piano. Un’onda di positività che si propaga in tutto il paese con un messaggio di fiducia che di questi tempi è molto importante.

Gli striscioni sono apparsi un po’ ovunque, specialmente nelle zone più colpite dal virus. La Tuscia non è tra quelle ma in moltissimi hanno condiviso l’iniziativa, con cartelloni e lenzuoli bianchi appesi tra finestre e balconi.

“Sul nostro balcone – dicono le mamme che hanno aderito all’iniziativa all’Ansa – c’è un arcobaleno di speranza. L’auspicio per l’Italia che #andràtuttobene. Abbiamo bisogno di pensieri positivi”.

Samuele Sansonetti

13 marzo, 2020