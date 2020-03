“Annullato lo spettacolo di teatro e musica dedicato alle donne”

Montefiascone - Lo fa sapere il Lions club - E' rimandato a data di destinarsi a causa del coronavirus

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Ovvio, prudente e doveroso da parte del Lions Club di Montefiascone “Falisco Vulsineo” l’ annullamento, con rinvio a più felice momento, dello spettacolo di teatro e musica dedicato a tutte le donne già organizzato per sabato 7 marzo alle 18 alla Rocca dei Papi di Montefiascone, col patrocinio del comune di Montefiascone.

Avrebbe visto in scena la compagnia di teatro, danza e canto “Arte Libera”, sempre generosamente disponibile a prestarsi per i fini sociali del Club e per la annuale raccolta fondi in favore dl Centro Antiviolenza Erinna e che torna a ringraziarla.

“Il Lions Club di Montefiascone, unitamente alla compagnia di teatro, danza e canto ‘Arte Libera’ – dice la presidente Mariateresa Moschini – dà con fiducia, più che con ottimismo, appuntamento a tutti al giorno, certamente non lontano, in cui le circostanze torneranno a farci vivere più serenamente e a non consigliarci di evitare gli incontri. A presto!”.

