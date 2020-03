Arcuri: “Imploriamo tutti gli italiani, rispettate le misure”

Coronavirus - Roma - Il commissario per l'emergenza in conferenza stampa

Roma – “I cittadini stanno facendo enormi sacrifici e li ringrazio, ma non basta.

Bisogna essere chiari: è davvero importante attenersi alle prescrizioni che il governo ha dato, sapendo che sono difficili. La stragrande maggioranza le rispetta, imploriamo di rispettarle a tutti gli italiani”. Parla il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

In conferenza stampa ricorda: “Dobbiamo fare in modo che emergenza non si diffonda in regioni dove finora è stata contenuta la sua portata, con l’aiuto degli italiani di quelle regioni e non solo”.

Nel frattempo, l’Oms avverte: gli Stati Uniti rischiano di diventare il prossimo epicentro del contagio.

24 marzo, 2020