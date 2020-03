Coronavirus - Vetralla - Continuano i controlli della polizia locale

Vetralla – Aspetta l’autobus senza motivo, segnalata una persona.

Continuano i numerosi controlli per il contenimento del Covid-19 da parte delle forze dell’ordine nel Comune di Vetralla. Ieri, una pattuglia della polizia locale ha fermato una persona nei pressi della fermata dell’autobus di linea, la quale residente in altro territorio, non ha spiegato i motivi dei suoi spostamenti.

La persone, come altre nei giorni scorsi, è stata identificata e segnalata all’autorità giudiziaria.

“Purtroppo sono ancora troppe le persone che contravvengono a quanto disposto dal governo – spiega la polizia locale di Vetralla – gli agenti, stanno controllando a tappeto sia veicoli che persone appiedate, che denotano una mancanza di senso civico purtroppo.

Va ricordato che bisogna uscire soltanto per cause legate ad effettiva necessità, lavorative, per acquisto di materiale farmaceutico e per quanto riportato nel Dpcm, ma per favore fatelo quanto basta e non più volte al giorno”.

20 marzo, 2020