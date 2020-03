Associazione nazionale carabinieri protezione civile in campo per dare “Sollievo domiciliare”

Viterbo - Continuano le attività nell'ambito delle operazioni afferenti l'emergenza sanitaria nazionale Covd-19

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’ambito delle attività connesse alle operazioni di Protezione Civile afferenti la emergenza sanitaria nazionale a causa della diffusione del contagio del Covid-19 più noto come Coronavirus, il nucleo di protezione civile della associazione nazionale carabinieri di Viterbo continua la collaborazione con il Comune – Servizi Sociali e Croce Rossa italiana di Viterbo per il servizio denominato “Sollievo domiciliare” che concerne la consegna a domicilio di persone con fragilità sociale, disabili, anziani, di medicinali con o senza ricetta medica, di generi alimentari, generi di prima necessità, ecc.

I volontari di protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri, ovviamente in regolare divisa sociale, si sono al momento recati per 78 volte a domicilio del cittadino indicato dapprima dalla Croce Rossa Italiana per ricevere direttamente i dettagli degli acquisti, la eventuale ricetta medica, e poi recarsi presso le farmacie o supermercati o altro esercizio autorizzato all’apertura per procedere all’acquisto e subito dopo tornare al domicilio del cittadino di turno impossibilitato ad uscire per la consegna e chiudere così la pratica del momento.

Ten. Pierpaolo Cocchi

Associazione nazionale carabinieri Protezione Civile di Viterbo



31 marzo, 2020