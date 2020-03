At Running di nuovo ai campionati italiani di corsa campestre

Sport - Atletica - La società ortana raggiunge la qualificazione alla finale nazionale per il secondo anno consecutivo - Sarà l'unica squadra della Tuscia in gara

Rieti – (a.c.) – Per il secondo anno consecutivo, l’At Running centra la qualificazione alla finale nazionale dei campionati italiani a squadre di corsa campestre. La certezza matematica è arrivata con il secondo posto conquistato nell’ultima prova selettiva regionale, disputata domenica allo stadio Guidobaldi di Rieti.

La squadra ortana, che aveva vinto la prima prova del campionato a fine gennaio all’ippodromo delle Capannelle di Roma, ha affrontato la trasferta sabina in formazione rimaneggiata, a causa delle assenze di Haibel, Sguazzino, Nisi e Cioccolini. In gara per le casacche azzurre Fanelli, capitano per l’occasione, il veterano Di Priamo, un Mencio alle prese con qualche acciacco fisico e Tonnicchi, all’esordio nella squadra Elite.

Su un percorso molto nervoso, con continui cambi di pendenza, curve e contro curve e diversi tipi di terreno, i portacolori At Running sono riusciti a limitare ottimamente i danni. Migliore degli ortani è stato Fanelli, ottavo col tempo di 32’46”. Staccato di pochissimo Mencio, decimo in 32’49”. Terzo miglior risultato di squadra per un tenace Di Priamo, 20esimo in 33’54”, mentre Tonnicchi ha portato a casa la 27esima posizione col tempo di 35’00”, calando il ritmo nel finale a causa di un risentimento muscolare.

Nella classifica per società, At Running ha chiuso la tappa di Rieti al secondo posto, dietro alla Tirreno Civitavecchia. Un piazzamento buono per assicurarsi la qualificazione alla finale nazionale del prossimo 15 marzo a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze.

Come l’anno scorso, la società di Orte è nuovamente l’unica della provincia di Viterbo ad aver conquistato l’accesso alla fase finale del campionato. E stavolta l’obiettivo è stare alla larga dagli infortuni per portare a casa un buon risultato.

4 marzo, 2020