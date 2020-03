Atterrati a Malpensa 12 operatori sanitari dalla Cina con 17 tonnellate di materiale

Milano - Il vicepresidente della regione Fabrizio Sala li ha accolti con uno striscione che riportava una frase ispirata alla poetica di Seneca: "Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino"

Malpensa – Atterrato oggi un aereo da Shanghai con 12 tra medici e infermieri per aiutare gli operatori sanitari della Lombardia.

Il vicepresidente della regione Fabrizio Sala li ha accolti con uno striscione che riportava una frase ispirata alla poetica di Seneca:“Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino”.

I sanitari cinesi hanno portato anche loro un striscione con una scritta in cinese, in italiano e in inglese che diceva “Gruppo di esperti medici dalla Cina contro l’epidemia per l’Italia”.

I sanitari hanno portato con sé 400mila mascherine, ventilatori e altre apparecchiature utilizzate in terapia intensiva per un totale di 17 tonnellate.

Gli esperti provengono da vari ospedali e da un centro per la prevenzione e il controllo delle malattie.

18 marzo, 2020