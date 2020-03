Viterbo - Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale

Condividi la notizia:











Viterbo – Auto cappotta e precipita dalla rampa della superstrada.

Incidente stamattina all’altezza dell’Iper Conad.

Una Nissan Terrano, per cause ancora in corso di accertamento, si è cappottata sulla superstrada e ha fatto un volo di qualche metro precipitando dalla rampa.

Il conducente della macchina, un ragazzo di 34 anni, è rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Condividi la notizia:











6 marzo, 2020