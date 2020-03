Bassano in Teverina - Intervento di carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e 118

Bassano in Teverina – Auto cappotta sull’Ortana, un morto.

Tragedia in tarda mattinata sull’Ortana, la strada che collega Orte a Bassano in Teverina.

Per cause in corso d’accertamento, al chilometro 24 un’auto è andata fuori strada e si è ribaltata in un terreno adiacente l’Ortana.

Il conducente, un uomo di 84 di Orte, è morto.

Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

19 marzo, 2020