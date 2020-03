Montalto di Castro - Intervento di carabinieri e 118 - Il traffico ha subito dei rallentamenti

Montalto di Castro – Auto fuori strada sull’Aurelia, tre feriti.

Intorno alle 15 una macchina, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo andando a finire fuori strada.

È successo intorno al chilometro 113 nel comune di Montalto di Castro. Le tre persone che erano a bordo sono rimaste ferite, ma non avrebbero riportato lesioni gravi.

Sono stati trasportati all’ospedale di Tarquinia.

Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso e i sanitari del 118. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

1 marzo, 2020