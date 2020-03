Montefiascone - Ieri pomeriggio l’intervento per ripulire la carreggiata dai materiali incendiati e per ripristinare la sicurezza stradale

Civitella d’Agliano – (m.m.) – Autobus Cotral in fiamme, al lavoro i tecnici Flora multiservice.

Ieri pomeriggio i tecnici della Flora multiservice sono intervenuti per ripulire la strada e ripristinare la sicurezza nel luogo dove è andato a fuoco giovedì sera un autobus della Cotral a Civitella d’Agliano.

Il pullman ha preso fuoco, per cause in corso d’accertamento, intorno alle 18,30 in località San Sebastiano.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Infatti l’autista, subito dopo aver visto del fumo uscire dal motore, ha fermato il mezzo e fatto scendere i due passeggeri dall’autobus.

In pochissimi istanti il pullman è stato avvolto dalla fiamme e dopo pochi minuti è stato completamente distrutto.

La carcassa del mezzo distrutto dalle fiamme è stata recuperata giovedì sera mentre dalle 12 di ieri sono intervenuti i tecnici della Flora multiservice per ripulire la strada e ripristinare la sicurezza.

“La Cotral – spiega Fabio Giallonardo, titolare dell’azienda Flora multiservice – ci ha affidato l’incarico di ripristino post incidente essendo l’unica società sul territorio che ha tutte le certificazioni richieste. Sul luogo dove è andato a fuoco il pullman giovedì sera, ieri dalle 12 abbiamo iniziato l’intervento di raccolta di tutto il materiale derivato dall’incendio. Oltre alla rimozione del materiale abbiamo effettuato il lavaggio della strada dai componenti liquidi rimasti ripristinando così la sicurezza stradale“.

I tecnici della Flora multiservice hanno lavorato fino al tardo pomeriggio.

Giovedì sera per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo.

Sul posto, per gestire la viabilità, i carabinieri delle stazioni di Civitella d’Agliano e di Castiglione in Teverina insieme a una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.

La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

7 marzo, 2020