Autocertificazione Coronavirus, arriva l’app delle Fs

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Il gruppo Fs Italiane mette a disposizione di tutti i cittadini, e dei propri dipendenti, un’app gratuita per la compilazione del nuovo modello di autocertificazione in caso di spostamenti.

Il modulo è necessario per il rispetto delle prescrizioni adottate dal governo per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, noto come Coronavirus. Dopo la compilazione dei dati da parte dell’interessato, l’app permette di generare un file pdf da stampare e mostrare agli operatori di polizia.

Il download dell’app – Autocertificazione Fs è già disponibile attraverso lo store ufficiale Android e presto, per i dispositivi Apple, tramite lo store Ios. Le stesse funzionalità sono anche disponibili da browser all’indirizzo www.autocertificazione.fsitaliane.it e, per i dipendenti del gruppo Fs italiane, tramite il portale Intranet aziendale.

Il lancio dell’App è un’ulteriore azione, dopo quelle già avviate dal gruppo Fs Italiane, a tutela e a sostegno di viaggiatori e dipendenti.

L’app recepisce il nuovo modello di autocertificazione del ministero dell’Interno del 17 marzo 2020. Il file pdf, secondo quanto previsto dalle disposizioni del ministero dell’Interno, deve essere stampato e mostrato durante i controlli di polizia per la controfirma da parte degli operatori, previa identificazione del dichiarante. I dati raccolti nel modulo non vengono conservati sui server aziendali.

Una volta effettuato il download della dichiarazione vengono cancellati. Sarà cura dell’interessato conservare una copia dell’autodichiarazione.

18 marzo, 2020