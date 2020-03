Carabinieri - Civita Castellana - L'attività è stata controllata sabato mattina dai militari e non rispettava le restrizioni del Dpcm per il contenimento del Coronavirus

Civita Castellana – (f.b.) – Bar tabacchi continuava a fare caffè, chiuso dopo un controllo dei carabinieri.

Continua ogni giorno l’attività di controllo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Civita Castellana per fare in modo che tutti si attengano alle restrizioni del Dpcm dell’11 marzo per il contenimento del contagio da Covid-19.

I militari in questi venti giorni dall’entrata in vigore del divieto di uscire di casa senza valide motivazioni hanno controllato decine e decine di persone, mezzi e attività commerciali.

Tra queste ultime un bar tabaccheria, a Civita Castellana, che poteva stare aperto nonostante il Dpcm purché si limitasse a vendere solo sigarette e simili. I carabinieri sabato 28 marzo hanno sorpreso invece qualcuno che da dietro il bancone continuava a servire caffè alla clientela.

L’attività è stata chiusa completamente per un mese, come previsto dalla normativa.

Nell’ambito degli stessi controlli, circa una decina di persone sono state denunciate a vario titolo per non aver rispettato le restrizioni del Dpcm.

31 marzo, 2020