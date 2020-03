“Belcolle, il personale sanitario è preoccupato per le poche precauzioni”

Lettere - Coronavirus - Viterbo - La segnalazione di un lettore: "Questo in un ospedale come il nostro non può esistere"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Coronavirus, in questi giorni ho ascoltato le conversazioni del personale sanitario.

La loro più grande paura è non avere le giuste precauzioni. I loro pensieri sono rivolti ai propri cari. Questo limita moltissimo il loro operato.

Continuamente gli operatori si rivolgono ai loro superiori chiedendogli le mascherine, ma si sentono rispondere che non ci sono. Questo in un ospedale come il nostro non può esistere.

Forza, siamo tutti con voi.

N.N.

12 marzo, 2020